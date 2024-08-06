Космонавт сфотографировал вечерний Париж с космоса

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал вечерний Париж, сообщает ТАСС.

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Снимок сделан с борта Международной космической станции. «Вечерний олимпийский Париж», — заявил космонавт.

В настоящее время в Париже проходил летняя Олимпиада. Она завершится 11 августа.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МКСКосмосПариж

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