Космонавт сфотографировал вечерний Париж с космоса
6 августа 202402:32
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал вечерний Париж, сообщает ТАСС.
Снимок сделан с борта Международной космической станции. «Вечерний олимпийский Париж», — заявил космонавт.
В настоящее время в Париже проходил летняя Олимпиада. Она завершится 11 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru