К Российской орбитальной станции к 2033 году отправятся десять кораблей «Орел»

К создаваемой Российской орбитальной станции (РОС) с 2028 по 2033 год планируется отправить десять космических кораблей «Орел», сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев.

До этого Москва предложила объединению БРИКС создать отдельный специальный модуль для российской космической станции, где страны – участницы имели бы возможность проводить научные эксперименты.