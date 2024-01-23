К Российской орбитальной станции к 2033 году отправятся десять кораблей «Орел»
К создаваемой Российской орбитальной станции (РОС) с 2028 по 2033 год планируется отправить десять космических кораблей «Орел», сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев.
До этого Москва предложила объединению БРИКС создать отдельный специальный модуль для российской космической станции, где страны – участницы имели бы возможность проводить научные эксперименты.
Также сообщается, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный будет произведён в первой трети апреля. Такие сроки назвал руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он уточнил, что ракета уже находится на Восточном вместе с разгонным блоком.
Ранее первый пуск планировался на март. «Ангара» представляет собой семейство отечественных ракет-носителей модульного типа разной грузоподъемности. Они создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями, передает «Радиоточка НСН».
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