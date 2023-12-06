Иран запустил в космос новую биокапсулу
Исламская республика Иран выполнила успешный запуск новой биокапсулы в космическое пространство. Об этом достижении сообщило частное иранское агентство Tasnim.
По его информации, новая биокапсула весит полтонны. Она доставлена на высоту 130 километров ракетой-носителем Salman. Аппарат разработан в рамках последовательной реализации иранской дорожной карты по отправке человека на орбиту.
За проект отвечает Организация аэрокосмической промышленности, которая подчинена Министерству обороны страны. Космическая программа Исламской республики стартовала в 2004 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Тегеран планирует отправить человека в космос в ближайшие пять лет.
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