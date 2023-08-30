Индийский луноход опубликовал фото посадочного модуля

Индийский луноход «Прагъян» сделал фото посадочного модуля «Викрам». Снимок опубликован в социальных сетях.

Зафиксирована высокая температура на южном полюсе Луны

Ранее сообщалось, что луноход измерил состав поверхности Луны в районе южного полюса. Там были обнаружены ряд элементов, в том числе сера, алюминий и железо.

Также на Луне подтверждено наличие кальция, хрома, титана, марганца икремния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: isro.gov.in
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