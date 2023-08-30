Индийский луноход опубликовал фото посадочного модуля
30 августа 202311:33
Индийский луноход «Прагъян» сделал фото посадочного модуля «Викрам». Снимок опубликован в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что луноход измерил состав поверхности Луны в районе южного полюса. Там были обнаружены ряд элементов, в том числе сера, алюминий и железо.
Также на Луне подтверждено наличие кальция, хрома, титана, марганца икремния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru