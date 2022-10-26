Европейские космические организации скорректируют бюджеты из-за России и Украины

Старший специалист по стратегии исследований человека и роботов Европейского космического агентства Стефан Де Мей заявил, что ситуация на Украине помогла осознать необходимость иметь автономные транспортные возможности, это стало сегодня главной проблемой.

Французский полковник Гийом Бурделу отметил, что стратегия NewSpace США работает уже сейчас. Военный подчеркнул, что применение контрактных услуг для спутникового телевидения и связи стало ключевым для Украины.

Издание SpaceNews напомнило, что на российских ракетах планировался запуск спутников навигационной системы Galileo, научной миссии EarthCARE, космического телескопа Euclid, а также разведывательного спутника CSO-3. Источник подчеркнул, что Европейское космическое агентство рассчитывает на четверть увеличить бюджет на разработку перспективных ракет и космических аппаратов.

Ранее Европейское космическое агентство назвало самую вероятную замену российской ракеты «Союз», которая должна была запустить космический телескоп Euclid. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

