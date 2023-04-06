Эксплуатацию российского сегмента МКС предложили продлить до 2028 года
«Роскосмос» обратился в правительство РФ с предложением продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года включительно, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В сообщении говорится, что продление было одобрено Научно-техническим советом «Роскосмоса» и Госкомиссией, а также рекомендовано Советом главных конструкторов в РКК «Энергия».
Ранее на сайте Белого дома был опубликован проект американского федерального бюджета на следующий финансовый год, в котором было предусмотрено выделение 180 млн долларов на производство тягача для затопления МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru