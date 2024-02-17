CNN: применение ядерного оружия в космосе угрожает почти всем спутникам

Попытки применить ядерное оружие в космическом пространстве существенно повышают риски засорения орбиты Земли различным мусором и обломками, сообщает CNN.

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По данным издания, в США полагают, что Россия занимается разработкой спецоружия с ядерной составляющей, благодаря которому можно будет поражать любые цели, находящиеся на околоземной орбите.

Взрыв в этом случае спровоцирует выброс электромагнитной волны, после чего в зоне уязвимости окажутся спутники связи, пишет CNN. Наличие же последних несет в себе большую опасность для остальных объектов на орбите.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил о существовании угрозы нацбезопасности его страны, которая связана с созданием Россией противоспутникового оружия, отмечаетTelegram-канал «Радиоточка НСН». По данными СМИ, речь может идти об устройстве с ядерной силовой установкой, которое способно «ослеплять», глушить или уничтожать спутники.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКосмос

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