Cargo Dragon 2 доставит на Землю 11 января образцы научных исследований

Американский космический корабль Cargo Dragon 2 компании миллиардера Илона Маска SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции, сообщило NASA.

Космический грузовик Cargo Dragon выведен на орбиту и летит к МКС. Видео

Ожидается, что аппарат приводнится у побережья Флориды 11 января. Он доставит на Землю образцы научных исследований, проведенных на МКС.

27 ноября Cargo Dragon 2 доставил на станцию около 2 тонны грузов: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов.

Ранее процедура подготовки к выходу в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина была прервана из-за выявленных неполадок со скафандром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/spacex
ТЕГИ:КосмосМКС
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