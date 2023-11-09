Борисов: Основную группировку малых спутников «Грифон» запустят в 2025-2026 годах

Он отметил, что в 2024 году будут запущены четыре экспериментальных образца.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» приступил к созданию группировки малых спутников «Грифон». Она позволит осуществлять мониторинг всей поверхности Земли. Юрий Борисов сообщал, что речь идет о 136 аппаратах, которые запустят на орбиту, передает «Радиоточка НСН».

