Борисов: Основную группировку малых спутников «Грифон» запустят в 2025-2026 годах
9 ноября 202316:05
Развертывание основной спутниковой группировки малых аппаратов «Грифон» пройдет в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Он отметил, что в 2024 году будут запущены четыре экспериментальных образца.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» приступил к созданию группировки малых спутников «Грифон». Она позволит осуществлять мониторинг всей поверхности Земли. Юрий Борисов сообщал, что речь идет о 136 аппаратах, которые запустят на орбиту, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru