Борисов: Основную группировку малых спутников «Грифон» запустят в 2025-2026 годах

Развертывание основной спутниковой группировки малых аппаратов «Грифон» пройдет в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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Он отметил, что в 2024 году будут запущены четыре экспериментальных образца.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» приступил к созданию группировки малых спутников «Грифон». Она позволит осуществлять мониторинг всей поверхности Земли. Юрий Борисов сообщал, что речь идет о 136 аппаратах, которые запустят на орбиту, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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