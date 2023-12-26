Авиастроительная корпорация объявила о выполнении гособоронзаказа за год
Объединенная авиастроительная корпорация выполнила государственный оборонный заказ на 2023 год. Об этом сообщил руководитель ОАК Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в срок исполнены как заключённые контракты, так и планы-графики. Некоторые предприятия корпорации произвели поставки даже с опережением сроков.
Слюсарь уточнил, что текущем году существенно увеличились заказы министерства обороны на поставку самолетов. В качестве примера в эфире телеканала «Россия 24» глава ОАК привёл Су-57, заказ по которому вырос вдвое.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Данкверт констатировал, что на 2024 год гособоронзаказ стал ещё масштабнее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru