Объединенная авиастроительная корпорация выполнила государственный оборонный заказ на 2023 год. Об этом сообщил руководитель ОАК Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в срок исполнены как заключённые контракты, так и планы-графики. Некоторые предприятия корпорации произвели поставки даже с опережением сроков.

Слюсарь уточнил, что текущем году существенно увеличились заказы министерства обороны на поставку самолетов. В качестве примера в эфире телеканала «Россия 24» глава ОАК привёл Су-57, заказ по которому вырос вдвое.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Данкверт констатировал, что на 2024 год гособоронзаказ стал ещё масштабнее.

