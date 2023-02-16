Авиакомпании России получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году

По его словам, такие поставки будут идти в рамках заключенных контрактов по поручению российского лидера Владимира Путина. Мантуров напомнил, что в 2023-2025 годах «Аэрофлоту» должны поставить 63 российских самолета.

Ранее, в декабре прошлого года, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в эфире канала «Россия 24» сообщил, что летные испытания импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet New (SSJ) стартуют в середине 2023 года, а с 2024 года начнутся поставки авиакомпаниям, отмечает НСН.

