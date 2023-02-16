Авиакомпании России получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году

Российские авиастроители должны поставить в этом году два самолета SSJ New для «Аэрофлота», а также 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в разговоре с РИА Новости.

В «Аэрофлоте» рассказали о влиянии антироссийских санкций на сроки ремонта самолетов

По его словам, такие поставки будут идти в рамках заключенных контрактов по поручению российского лидера Владимира Путина. Мантуров напомнил, что в 2023-2025 годах «Аэрофлоту» должны поставить 63 российских самолета.

Ранее, в декабре прошлого года, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в эфире канала «Россия 24» сообщил, что летные испытания импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet New (SSJ) стартуют в середине 2023 года, а с 2024 года начнутся поставки авиакомпаниям, отмечает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры