Авиакомпании России получат два SSJ New и 26 Ми-8 в 2023 году
Российские авиастроители должны поставить в этом году два самолета SSJ New для «Аэрофлота», а также 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в разговоре с РИА Новости.
По его словам, такие поставки будут идти в рамках заключенных контрактов по поручению российского лидера Владимира Путина. Мантуров напомнил, что в 2023-2025 годах «Аэрофлоту» должны поставить 63 российских самолета.
Ранее, в декабре прошлого года, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в эфире канала «Россия 24» сообщил, что летные испытания импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet New (SSJ) стартуют в середине 2023 года, а с 2024 года начнутся поставки авиакомпаниям, отмечает НСН.
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