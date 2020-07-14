Владелец парка «Тайган» в Крыму заплатит 400 000 руб. за укус туристки львом
Белогорский районный суд в Крыму вынес решение оштрафовал на 400 тысяч рублей Олега Зубкова - владельца парка львов «Тайган». Такое наказание определено предпринимателю за то, что два года назад лев по кличке Витя укусил за руку туристку из Кирова Ольгу Соломину.
При этом, гражданский иск самой укушенной решено выделить в отдельное производство. Об этом сам Зубков рассказал журналистам. Он уточнил, что пострадавшая подала иск за компенсацию морального вреда на 2,5 миллиона рублей, однако её присуждено только 300 тысяч рублей. Кроме того, в её пользу с бизнесмена взыскали 109 тысяч рублей на судебные издержки, отмечают Известия.
По словам предпринимателя, потерпевшая просила суд лишить его свободы на 6 лет, однако Зубков не получил даже условного срока. Ранее в связи с происшествием в парке с участием Соломиной было открыто уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ЧП случилось, когда туристка заказала платную услугу «Прогулка со львом». Зверь схватил её за руку, когда она подошла с ним сфотографироваться. В пресс-службе парка утверждали, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения , а укус и не привел к тяжким последствиям, отмечает телеканал 360.
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