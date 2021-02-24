Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зарегистрировали в Финляндии
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зарегистрировали в Финляндии, передает РИА ФАН.
Неделю назад ученые в Финляндии выявили новую разновидность COVID-19, ее назвали Fin-796H.
По данным исследователей из Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета, ранее неизвестную мутацию вируса обнаружили в образце из южной части страны. По мнению ученых, этот штамм вобрал в себя особенности как британского, так и южноафриканского вариантов вируса. В лаборатории уверены, что новый вариант отличается от всех разновидностей, которые уже были открыты. Исследования показывают, что не все ПЦР-тесты реагируют на новый штамм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru