Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зарегистрировали в Финляндии, передает РИА ФАН.

Неделю назад ученые в Финляндии выявили новую разновидность COVID-19, ее назвали Fin-796H.

По данным исследователей из Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета, ранее неизвестную мутацию вируса обнаружили в образце из южной части страны. По мнению ученых, этот штамм вобрал в себя особенности как британского, так и южноафриканского вариантов вируса. В лаборатории уверены, что новый вариант отличается от всех разновидностей, которые уже были открыты. Исследования показывают, что не все ПЦР-тесты реагируют на новый штамм.

