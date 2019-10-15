«Ундервуд» рассказали, каким должно быть правильное рукопожатие
Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко из группы «Ундервуд» специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне назвали самые скучные профессии
Россияне назвали самые скучные профессии. Возглавили список охранники. За эту работу проголосовали 13% респондентов. На втором месте - профессия бухгалтера. Невеселой ее считает каждый десятый россиянин. 5% считают скучной работу продавцов. По 4% получили профессии сторожа и уборщика. По 3% голосов досталось работе в офисе и в библиотеке. Вместе с тем 8% россиян отметили, что скучной может быть любая профессия, если сотрудник не любит свою работу.
Максим Кучеренко: «На самом деле, работа тоже связана с известной степенью монотонности и у нас (несмотря на кажущуюся живость процесса). Тоже присутствуют свои неприятные моменты и свои негативнее факторы. Но, в целом, могу сказать, что чем проще профессия и чем проще список функциональных обязанностей, тем сложней обеспечить какую-либо профилактику профессионального выгорания», - констатировал Максим Кучеренко, общаясь с НСН.
В Рязанской области вместо ток-шоу на НТВ показали порно
В Рязанской области вместо ток-шоу на НТВ показали порно. Провайдер объяснил это перепутанными проводами
Владимир Ткаченко : «Новость, конечно, спорная. Она, с одной стороны, смешная, а, с другой стороны, хочется сказать: из песни слов не выкинешь. Перепутал провода и перепутал. И, мне кажется, провайдер, когда объяснял эту ситуацию, потупил глазки в пол и быстро-быстро чистил историю своих запросов в интернете», - предположил Владимир Ткаченко в беседе с НСН.
Россию заподозрили в причастности к протестам Греты Тунберг
В Европейском парламенте призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг. По словам евродепутата Йорг Мойтен, необходимо выяснить, могла ли Россия финансировать проходящие в Европе климатические акции. Парламентарий отметил, что эти кампании «профессионально организованы и имеют серьёзную финансовую поддержку».
Максим Кучеренко: «Друзья, на сегодняшний момент существует очень большая проблема с тем, чтобы присоединиться к тем или иным выступлениям. Потому, что всегда за этим кто-то или что-то стоит. В этом смысле, с одной стороны, рождается улыбка, с другой возникает разочарование. Хочется спросить: а как же по-настоящему чистый душевный порыв? Неужели эта девочка, которая выжимала слезу у миллионов людей, получала на карман? А может ее обманули другие люди, которые хотели заработать денег? В общем, кто платит тому сторожу, который следит за другими сторожами и как велика эта пирамида? Непонятно. Но, в данном случае, я считаю, что Россия тут абсолютно не причём!», - заявил НСН Максим Кучеренко.
Учёные нашли взаимосвязь между тревогой и длительностью рукопожатия
Учёные нашли взаимосвязь между тревогой и длительностью рукопожатия. Специалисты выяснили, что если приветствие занимает более 13 секунд, то человек начинает испытывать чувство беспокойства, которое может негативно отразиться на общении. Учёные из британского университета Данди взяли за основу рукопожатие президента США Дональда Трампа, которое длится как раз более 13 секунд. Эксперты считают, что политики жмут долго руку, чтобы показать свою власть и авторитет.
Владимир Ткаченко : «На самом деле, Трамп тут совершенно не причем. Все мы знаем из кадров, которые видим в выпусках новостей, что политики всегда демонстративно жмут друг другу руки долго, чтобы все фотографы могли запечатлеть этот исторический момент. Главное, чтобы рука была не влажная от пота, не дрожащая, а жилистая, сухая, сильная. Вот это я люблю!» - отметил в эфире НСН Владимир Ткаченко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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