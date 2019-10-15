«Ундервуд» рассказали, каким должно быть правильное рукопожатие

Максим Кучеренко: «Друзья, на сегодняшний момент существует очень большая проблема с тем, чтобы присоединиться к тем или иным выступлениям. Потому, что всегда за этим кто-то или что-то стоит. В этом смысле, с одной стороны, рождается улыбка, с другой возникает разочарование. Хочется спросить: а как же по-настоящему чистый душевный порыв? Неужели эта девочка, которая выжимала слезу у миллионов людей, получала на карман? А может ее обманули другие люди, которые хотели заработать денег? В общем, кто платит тому сторожу, который следит за другими сторожами и как велика эта пирамида? Непонятно. Но, в данном случае, я считаю, что Россия тут абсолютно не причём!», - заявил НСН Максим Кучеренко.

