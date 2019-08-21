СК подтвердил показания сестёр Хачатурян о насилии со стороны отца

Следственный комитет подтвердил правдивость показаний сестёр Хачатурян о многолетних издевательствах со стороны отца, в том числе полового характера. Это следует из решения отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, рассказал Телеканалу «360» адвокат Ярослав Пакулин, представляющий в суде интересы Марии Хачатурян.

Ранее аналогичную позицию высказал адвокат Алексей Паршин, отмечает Ura.ru. По словам защитнника, подтвердились «ужасающие факты» из показаний обвиняемых. Как подчеркнул Паршин, отказ в возбуждении посмертного дела против Хачатуряна доказывает, что действия девушек можно квалифицировать в качестве самообороны - они пошли на убийство отца, спасая свою жизнь.