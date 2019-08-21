СК подтвердил показания сестёр Хачатурян о насилии со стороны отца
Следственный комитет подтвердил правдивость показаний сестёр Хачатурян о многолетних издевательствах со стороны отца, в том числе полового характера. Это следует из решения отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, рассказал Телеканалу «360» адвокат Ярослав Пакулин, представляющий в суде интересы Марии Хачатурян.
Ранее аналогичную позицию высказал адвокат Алексей Паршин, отмечает Ura.ru. По словам защитнника, подтвердились «ужасающие факты» из показаний обвиняемых. Как подчеркнул Паршин, отказ в возбуждении посмертного дела против Хачатуряна доказывает, что действия девушек можно квалифицировать в качестве самообороны - они пошли на убийство отца, спасая свою жизнь.
В связи с этим адвокат выступил за прекращение уголовного дела в отношении сестёр, передаёт Газета.ру.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве. В его убийстве признались три дочери.
Они заявили, что отец в состоянии наркотического опьянения набросился на них с ножом, после чего им пришлось защищаться. Он также рассказали, что длительное время он издевался над ними.
