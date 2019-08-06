Режим ЧС отменён в Ачинске

Городские власти Ачинска приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации, который накануне был введён в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов воинской части, расположенной в 10 километрах. Военные уже сократили опасную зону от эпицентра ЧП в посёлке Каменка до 7 километров, передает ТАСС.

Как отмечает RT, местным жителям разрешено вернуться в свои дома. Их жизни и здоровью теперь ничего не угрожает. Ранее в Следственном комитет подтвердили, что в результате ЧП погиб один человек, 8 пострадали. Причём, как отмечает Телеканал «360», жители Ачинска и соседних сёл, которые самостоятельно покинули дома, уже вернулись, несмотря на просьбу властей подождать официального снятия режима ЧС. «360» поговорил с жителями о том, что сейчас происходит в городе и как люди его оставляли.

Работают троллефермы. В Общественной палате рассказали о фейках из Ачинска

Между тем, как сообщает сайт KP.RU, немало жителей Каменки в момент опасности вели себя, порою, как герои. Люди сообщали соседям об эвакуации, подбирали по дороге на машинах своих односельчан, делились водой, едой.

Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярске нашел женщину, которая рисковала жизнью ради детей. Это старшая воспитательница младшей группы каменского детского сада, 28-летняя Олеся Покатилова. Она рассказала, что происходило в селе в момент наибольшей опасности.

ФОТО: РИА Новости//Ольга Халманова
