Режим ЧС отменён в Ачинске

Городские власти Ачинска приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации, который накануне был введён в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов воинской части, расположенной в 10 километрах. Военные уже сократили опасную зону от эпицентра ЧП в посёлке Каменка до 7 километров, передает ТАСС.

Как отмечает RT, местным жителям разрешено вернуться в свои дома. Их жизни и здоровью теперь ничего не угрожает. Ранее в Следственном комитет подтвердили, что в результате ЧП погиб один человек, 8 пострадали. Причём, как отмечает Телеканал «360», жители Ачинска и соседних сёл, которые самостоятельно покинули дома, уже вернулись, несмотря на просьбу властей подождать официального снятия режима ЧС. «360» поговорил с жителями о том, что сейчас происходит в городе и как люди его оставляли.