Путин промолчал! Политолог назвал ключевой момент послания президента
Дмитрий Орешкин объяснил, почему Владимир Путин ничего не сказал на тему Украины в своем послании Федеральному Собранию.
Ключевым моментом Послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию стало его молчание об Украине, заявил политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Важно всегда читать между строк. А между строк отсутствует Украина. Ни слова он не сказал об украинской проблеме! Полтора месяца бьют в барабаны по телевидению о том, что стягиваются войска и тут вдруг ни слова на эту важную тему. Мне кажется, это ключевой момент послания», - подметил Орешкин.
По его словам, в этом случае молчание означает трудности российского президента.
«Он привык, что система, когда создаешь трудности, а потом уходишь – работает. Она сработала по сути дела в Чечне, она сработала в Грузии, после этого был опыт с Украиной, никто воевать с Россией из-за Крыма не решился. Он думал, что сработает и в четвертый раз, когда военный кулак у границ Украины заставит, так называемый, слабый, гомосексуальный Запад в очередной раз струсить и запросить пощады", - считает Орешкин.
Вместо этого Путин сейчас в непонятном положении: "На повестке дня стоит вопрос, как красиво из этой истории выйти без потерь для лица. Вот, собственно говоря, именно поэтому он ничего не говорит", - уверен эксперт.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия хочет сохранить добрые отношения с международным сообществом, но обещает жесткий ответ тем, кто перейдет «красную черту».
