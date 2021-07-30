Женщину впервые назначили на должность командующего в ВСУ

Командующим медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые назначена женщина — Татьяна Остащенко. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства обороны.

«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных Силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных Сил нового образца», — подчеркнул глава военного ведомства Андрей Таран.

Как отметил министр, новая командующая медсил имеет большой опыт организации медицинского обеспечения, ранее Остащенко служила главным инспектором главной инспекции Минобороны. По словам Тарана, командующая «понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины».

