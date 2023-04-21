Зеленский провёл заседание ставки главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что провёл заседание ставки главнокомандующего.

Зеленский назвал «возвращение» Крыма под контроль Киева «безальтернативным вариантом»

По его словам, на мероприятии была проанализирована актуальная ситуация на всех участках фронта, а также обсуждалось производство ракет и боеприпасов на украинских предприятиях.

«Разрабатываем ещё более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам», - добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщает RT.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияВСУВладимир Зеленский

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