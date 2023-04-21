Зеленский провёл заседание ставки главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что провёл заседание ставки главнокомандующего.
По его словам, на мероприятии была проанализирована актуальная ситуация на всех участках фронта, а также обсуждалось производство ракет и боеприпасов на украинских предприятиях.
«Разрабатываем ещё более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам», - добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru