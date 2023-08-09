Зеленский провел заседание ставки в специальном формате

За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека Президент Украины обсудил со своими военачальниками проблемы контрнаступления ВСУ Крупный водовод повреждён оползнем в Адлерском районе Сочи Минсельхоз ждёт снижения цен на мясо в конце августа - начале сентября Крупный супермаркет в австрийском городе Кремс закрыт из-за неизвестного паука