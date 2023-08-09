Зеленский провел заседание ставки в специальном формате
Украинский президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего в необычном формате для обсуждения контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на заседание был приглашен самый узкий круг руководства страны. Были приглашены: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
«Максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению», - подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что был произведен глубокий анализ текущей ситуации и анализ действий врага.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил наступление ВСУ на заседании в Днепропетровске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru