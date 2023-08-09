Зеленский провел заседание ставки в специальном формате

Украинский президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего в необычном формате для обсуждения контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Полный разгром»: БПЛА атакуют Москву, ВС РФ прорываются в Харьков

По его словам, на заседание был приглашен самый узкий круг руководства страны. Были приглашены: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Километры ада!»: Наступление Украины разбивается о российское оружие и оборону

«Максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению», - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что был произведен глубокий анализ текущей ситуации и анализ действий врага.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил наступление ВСУ на заседании в Днепропетровске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ВСУНаступлениеУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры