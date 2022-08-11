Зеленский призвал полностью ограничить поставки импортных деталей в РФ

Выступая на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы он отметил, что ограничение на поставки импортных деталей и запчастей сорвёт работу российского военно-промышленного комплекса.

По его словам, без иностранных электроники, оптика и других деталей у России не будет боеспособной армии в современных условиях.

«Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов», - заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский после взрывов в Сакском районе на западе Крыма заявил, что Киев намерен вернуть полуостров под свой контроль.

