Зеленский призвал полностью ограничить поставки импортных деталей в РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал полностью остановить поток технической помощи в Россию, сообщает РИА Новости.
Выступая на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы он отметил, что ограничение на поставки импортных деталей и запчастей сорвёт работу российского военно-промышленного комплекса.
По его словам, без иностранных электроники, оптика и других деталей у России не будет боеспособной армии в современных условиях.
«Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов», - заключил украинский лидер.
Ранее Зеленский после взрывов в Сакском районе на западе Крыма заявил, что Киев намерен вернуть полуостров под свой контроль.
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