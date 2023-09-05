Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что посетил позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Бахмутском (Артёмовском) направлении.

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По его словам, вместе с командующим сухопутными войсками он встретился с командирами и солдатами 28-й, 92-й и 93-й отдельных механизированных бригад.

Зеленский отметил, что обсуждались различные вопросы, также прошла церемония награждения лучших воинов.

«Наши воины... Крепкие украинцы! Сложные задачи! Спасибо каждому!» - написал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
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