Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
Украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что посетил позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Бахмутском (Артёмовском) направлении.
По его словам, вместе с командующим сухопутными войсками он встретился с командирами и солдатами 28-й, 92-й и 93-й отдельных механизированных бригад.
Зеленский отметил, что обсуждались различные вопросы, также прошла церемония награждения лучших воинов.
«Наши воины... Крепкие украинцы! Сложные задачи! Спасибо каждому!» - написал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заселение новостройки на юго-востоке Москвы начнется до конца года
- Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
- Нефть Brent преодолела цену $90 за баррель
- В Москве объявили о полной готовности системы ДЭГ к выборам
- Захарова обвинила Киев в ударах австралийскими дронами по территории России
- СМИ: Британский танк Challenger 2 уничтожен впервые за 30 лет
- Продажи новых легковых автомобилей России в августе выросли на 42 процента
- Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года
- Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу
- Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru