Зеленский назвал условие для возможного вывода войск из Артёмовска

На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой он отметил, что необходимые решения будут приниматься при наличии угрозы потери личного состава ВСУ.

«Если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», - указал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация в Артёмовске (Бахмуте) является для ВСУ «очень-очень сложной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

