Зеленский назвал условие для возможного вывода войск из Артёмовска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него главным является сохранение жизней украинских воинов, сообщает РИА Новости.

В ЛНР заявили об активизации ВСУ диверсионной работы у Артемовска

На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой он отметил, что необходимые решения будут приниматься при наличии угрозы потери личного состава ВСУ.

«Если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», - указал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация в Артёмовске (Бахмуте) является для ВСУ «очень-очень сложной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры