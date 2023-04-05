Зеленский назвал условие для возможного вывода войск из Артёмовска
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него главным является сохранение жизней украинских воинов, сообщает РИА Новости.
На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой он отметил, что необходимые решения будут приниматься при наличии угрозы потери личного состава ВСУ.
«Если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», - указал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что ситуация в Артёмовске (Бахмуте) является для ВСУ «очень-очень сложной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru