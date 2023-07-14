Зампред Совбеза Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области. Соответствующее видео он опубликовал в своём Telegram-канале.
В ходе общения с военными он отметил, что слаживание на этом полигоне проходит «второй раз за последний год».
По его словам, о результатах поездки он доложит президенту РФ, в том числе расскажет о ходе боевой и политической подготовке тех, кто будет участвовать в специальной военной операции.
«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счёте будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего», - заключил Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине и не станет менять цели, одна из которых - «отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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