Зампред Совбеза Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

В ходе общения с военными он отметил, что слаживание на этом полигоне проходит «второй раз за последний год».

По его словам, о результатах поездки он доложит президенту РФ, в том числе расскажет о ходе боевой и политической подготовке тех, кто будет участвовать в специальной военной операции.

«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счёте будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего», - заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине и не станет менять цели, одна из которых - «отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

