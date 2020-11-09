Замгоссекретаря США: РФ и США хотят продления СНВ-III, вопрос в условиях
США и Россия хотят продлить договор СНВ-III, однако вопрос в обстоятельствах и условиях продления, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган на онлайн-дискуссии Центра стратегических и международных исследований.
По словам Бигана, обе страны поддерживают контроль над стратегическими вооружениями, но пока неизвестно, «при каких обстоятельствах, на каких условиях, с какими изменениями» будет продлён договор США и РФ.
Русско-американский договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года. По условиям соглашения, стороны сокращают ядерные арсеналы так, чтобы спустя 7 лет и в дальнейшем количество вооружения не превышало 700 баллистических межконтинентальных ракет и ракет на подводных лодках, тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боеголовок, 800 пусковых установок.
В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 без дополнительных условий ещё на один год. США отказались, потребовав заморозки имеющихся ядерных боезарядов. Позже в МИД РФ заявили о готовности заморозить ядерные запасы, после чего США выразили готовность провести встречу для финализации соглашения по продлению.
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