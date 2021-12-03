За неделю у российских границ вели разведку более 37 летательных аппаратов

Тридцать семь летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».

Согласно данным инфографики, разведку вели 31 самолет-разведчик и 6 беспилотников.



Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.

Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Истребители из дежурного состава ПВО для контроля границы поднимались в небо дважды.

