За неделю у российских границ вели разведку более 37 летательных аппаратов
Тридцать семь летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Согласно данным инфографики, разведку вели 31 самолет-разведчик и 6 беспилотников.
Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.
Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Истребители из дежурного состава ПВО для контроля границы поднимались в небо дважды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима
- В Ленинградской области отменили QR-коды для ряда общественных мест
- Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
- Полицейские применили оружие при задержании 16-летнего водителя под Волгоградом
- В Белоруссии заявили о принятии жестких ответных мер на санкции ЕС
- Здание штаб-квартиры ООН оцепили из-за вооруженного мужчины
- Российский биатлонист Латыпов занял четвертое место на этапе Кубка мира
- «Только деньги считали?»: Путин обратился к владельцам «Листвяжной»
- «Сжёг все мосты»: Кулеба о намерении Лукашенко посетить Крым
- Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах горняков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru