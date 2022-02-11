За неделю у границ РФ вели разведку более 65 летательных аппаратов
Шестьдесят пять летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Согласно данным инфографики, разведку вели 50 самолетов-разведчиков и 15 беспилотников. Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.
Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Истребители из дежурного состава ПВО для контроля границы поднимались в небо трижды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- В Минздраве Франции не считают своевременным снятие ограничений по коронавирусу
- Опрос CNN: 58% американцев не одобряют политику Байдена
- Президент Гвинеи-Бисау заявил, что за попыткой госпереворота стоят наркоторговцы
- Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком»
- Захарова отметила искусственный характер поводов санкций Лондона против РФ
- Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности
- Дело возбудили после смерти девушки от нападения собак под Ярославлем
- Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу
- Скончался вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ
- Париж и Брюссель запретили «конвои свободы» против COVID-ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru