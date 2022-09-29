Японские военные зафиксировали прохождение кораблей ВМФ РФ и КНР у берегов страны

Четыре российских и три китайских корабля прошли через пролив Осуми между южным японским островом Кюсю и островной грядой Рюкю, сообщили Силы самообороны Японии, передает «Интерфакс».

Сообщается, что военные корабли проходили из Тихого океана в Восточно-Китайское море, за их действиями следили Силы Самообороны Японии.

Ранее береговая охрана США обнаружила сосредоточение военных кораблей России и Китая в Беринговом море. Об этом сообщает Associated Press.

Минобороны РФ 15 сентября заявило, что корабли Военно-морского флота РФ и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

