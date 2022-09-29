Японские военные зафиксировали прохождение кораблей ВМФ РФ и КНР у берегов страны
Четыре российских и три китайских корабля прошли через пролив Осуми между южным японским островом Кюсю и островной грядой Рюкю, сообщили Силы самообороны Японии, передает «Интерфакс».
Сообщается, что военные корабли проходили из Тихого океана в Восточно-Китайское море, за их действиями следили Силы Самообороны Японии.
Ранее береговая охрана США обнаружила сосредоточение военных кораблей России и Китая в Беринговом море. Об этом сообщает Associated Press.
Минобороны РФ 15 сентября заявило, что корабли Военно-морского флота РФ и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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