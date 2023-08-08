WION: Отказ ВСУ от американской тактики играет на руку России

«Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны», — отмечается в материале.

Часть поставленной Западом техники оказалась неэффективной и не смогла прорваться через поставленные российскими силами мины. Теперь ВСУ отказываются от планов атаковать позиции РФ, используя «сложные западные маневры» и более агрессивную тактику, и возвращаются к более привычным методам ведения боевых действий, пишет «Свободная пресса». Постепенно это замедлило украинское контрнаступление, отмечает Ura.ru.

«И сейчас ситуация складывается в пользу России», — заключает индийский канал.

