WION: Отказ ВСУ от американской тактики играет на руку России
ВСУ отказываются от «американской тактики» при попытках контрнаступления, кроме того, часть имеющейся у Киева западной техники показала неэффективность, и это играет на руку России. Об этом сообщает индийский канал WION.
По данным источников, западная тактика оказалась неэффективной.
«Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны», — отмечается в материале.
Часть поставленной Западом техники оказалась неэффективной и не смогла прорваться через поставленные российскими силами мины. Теперь ВСУ отказываются от планов атаковать позиции РФ, используя «сложные западные маневры» и более агрессивную тактику, и возвращаются к более привычным методам ведения боевых действий, пишет «Свободная пресса». Постепенно это замедлило украинское контрнаступление, отмечает Ura.ru.
«И сейчас ситуация складывается в пользу России», — заключает индийский канал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru