«Выяснить всё!»: Россия «обменивается» с НАТО подбитыми танками для изучения

«Они могут выяснить все. В первую очередь, конечно, их интересует броня, защита, но также интересуют двигатели, пушка, система управления огнем. То есть, вся боевая машина интересует. Дело в том, что отечественные танки лучшие в мире по совокупности всех характеристик. Если по отдельным показателям брать, например, броня у израильских танков хороша, система управления огнем – у американских. Чтобы все в одной машине собрать, нужны специальные инженерные решения, которые воплотились в танке Т-90 «Прорыв», например. В Великобритании хотят понять, как это все совместить», - объяснил он.

Собеседник НСН также подчеркнул, что и Россия изучает вооружение НАТО, так как у западных танков есть свои инженерные решения по броне и системе навигации.

«Прогресс не стоит на месте, поэтому Т-90 - это не предел, есть уже более совершенные платформы, танки третьего поколения, которые с дистанционным управлением даже. Это нормальный процесс, что мы изучаем западное вооружение НАТО, они наше так же. Плюс промышленный шпионаж есть, секретов мало, все это так и развивается. У западных танков есть свои инженерные решения по броне, по системе навигации, мы тоже это все можем изучать», - резюмировал эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия собирается изучать современную западную технику, которая досталась ей в качестве военных трофеев, передает «Радиоточка НСН».

