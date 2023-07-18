«Выяснить всё!»: Россия «обменивается» с НАТО подбитыми танками для изучения
Полковник запаса Павел Калмыков заявил в эфире НСН, что отечественные танки лучшие в мире по совокупности всех характеристик, поэтому Запад активно изучает российскую технику.
Западные страны хотят понять, как российские танки совмещают в себе лучшие характеристики, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. Он отметил, что «подбитая» российская техника неизбежно тщательно изучается НАТО.
Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин. По его словам, подбитые боевые машины «разбираются по частям» на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне. Великобритания также состоит в «клубе государств», которые делятся информацией о попадающей в их руки технике из России и других стран. Калмыков отметил, что это «нормальная практика».
«Они могут выяснить все. В первую очередь, конечно, их интересует броня, защита, но также интересуют двигатели, пушка, система управления огнем. То есть, вся боевая машина интересует. Дело в том, что отечественные танки лучшие в мире по совокупности всех характеристик. Если по отдельным показателям брать, например, броня у израильских танков хороша, система управления огнем – у американских. Чтобы все в одной машине собрать, нужны специальные инженерные решения, которые воплотились в танке Т-90 «Прорыв», например. В Великобритании хотят понять, как это все совместить», - объяснил он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что и Россия изучает вооружение НАТО, так как у западных танков есть свои инженерные решения по броне и системе навигации.
«Прогресс не стоит на месте, поэтому Т-90 - это не предел, есть уже более совершенные платформы, танки третьего поколения, которые с дистанционным управлением даже. Это нормальный процесс, что мы изучаем западное вооружение НАТО, они наше так же. Плюс промышленный шпионаж есть, секретов мало, все это так и развивается. У западных танков есть свои инженерные решения по броне, по системе навигации, мы тоже это все можем изучать», - резюмировал эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия собирается изучать современную западную технику, которая досталась ей в качестве военных трофеев, передает «Радиоточка НСН».
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