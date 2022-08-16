Выставка захваченного в ходе спецоперации оружия открылась на «Армии-2022»
Выставка вооружения и военной техники, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, открылась в рамках форума «Армия-2022», сообщает РИА Новости.
Всего представлено более 450 экспонатов, в том числе из стран НАТО. Это различные беспилотники, бронированные медицинские автомобили, немецкая машина разминирования MineWolf, американская гаубица M777. Также представлены американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК Stinger, французско-германский ПТРК Milan.
Отмечается, что в описании к экспонатам указывается, в каких населенных пунктах они были брошены украинскими военными или захвачены российскими воинами.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперацию ВС РФ на Украине будут вспоминать, как самую эффективную в плане военной экономики, когда за каждый потраченный патрон был получен «огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца».
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