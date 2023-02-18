ВСУ под Угледаром использовали боеприпас с отравляющим веществом
Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили под населенными пунктами Урожайное и Великая Новоселовка против союзных сил снаряд с отравляющим веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в Вооруженных силах РФ.
«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — сообщает агентство.
Известно, что два бойца получили ожоги легких в результате украинского удара, у них рвота, раздражены слизистые оболочки.
Ранее, 6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные на Артемовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников.
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