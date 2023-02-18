ВСУ под Угледаром использовали боеприпас с отравляющим веществом

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили под населенными пунктами Урожайное и Великая Новоселовка против союзных сил снаряд с отравляющим веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в Вооруженных силах РФ.

Пушилин рассказал, как бойцов защищают от украинского химоружия

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — сообщает агентство.

Известно, что два бойца получили ожоги легких в результате украинского удара, у них рвота, раздражены слизистые оболочки.

Ранее, 6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные на Артемовском и Угледарском направлениях сбрасывают химическое оружие с беспилотников.



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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВоенныеРоссияПострадавшиеОтравлениеВСУ
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