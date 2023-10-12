ВС России вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров
Российские военные вклинились на глубину от 300 до 600 метров в оборону ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
«Нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — отметил Астафьев.
По его словам, успеху армии России способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям ВСУ близ Авдеевки, Северной, Очеретино и Новокалиново, пишет «Свободная пресса».
Глава пресс-центра подчеркнул, что украинские войска потеряли более 15 бойцов, 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины и буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20, Д-30.
Кроме того, российские силы отразили атаку ВСУ у Клещеевки. В боях у населенного пункта, а также Ступочки и Георгиевки было уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка Krab, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru