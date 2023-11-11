ВС России поразили пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки
Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
«Поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного», — подчеркнул руководитель пресс-центра.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы бойцы ВС России уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и три миномета противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru