ВС России нанесли удары по трем бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Российские артиллеристы нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества на торском участке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.

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По его словам, российские разведчики вскрыли перемещение бойцов и техники украинских 81 аэромобильной, 58 мотопехотной, 25 воздушно-десантной бригад.

«В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике», — подчеркнул Савчук.

На краснолиманском направлении авиация группировки «Центр» ударила по районам сосредоточения и огневым средствам ВСУ в районе Кременной и Червонной Дибровы. Кроме того, бомбардировщики нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорникам противника.

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ФОТО: РИА Новости
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