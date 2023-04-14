ВС РФ уничтожили более 9,5 тыс. специальной военной автомобильной техники ВСУ

Российские силы уничтожили более 9,5 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ с начала спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве также сообщили о пресечении действий пяти украинских ДРГ на купянском направлении. На краснолиманском направлении российскими силами были уничтожены около 80 украинских военнослужащих, потери украинской стороны на донецком направлении составили около 340 бойцов.

На купянском направлении ВС РФ уничтожили около 60 военных ВСУ. Также российскими военными было поражено 93 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки, отметили в Минобороны РФ.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил уйти со своего поста, чтобы отправиться на спецоперацию.

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ФОТО: РИА Новости
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