ВС РФ разгромили пункты базирования ЧВК «Академия» и нацбатальона «Кракен»
Российские военные уничтожили пункты базирования американской частной военной кампании «Академия» и нацбатальона «Кракен» под Краматорском и Николаевкой Донецкой Народной Республики (ДНР), отмечает Минобороны Российской Федерации.
Уточняется, что ВС РФ ликвидировали 47 артиллерийских подразделений, а также живую силу и военную технику в 127-ми районах и несколько пунктов управления ВСУ, пишет Газета.ru.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее, по данным Минобороны РФ, в районах городов Купянск и Изюм удары пришлись по позициям добровольческого формирования «Кракен» и ещё двух бригад ВСУ. Противник потерял до 250 бойцов убитыми и более 20 единиц боевой техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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