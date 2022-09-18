ВС РФ разгромили пункты базирования ЧВК «Академия» и нацбатальона «Кракен»

Российские военные уничтожили пункты базирования американской частной военной кампании «Академия» и нацбатальона «Кракен» под Краматорском и Николаевкой Донецкой Народной Республики (ДНР), отмечает Минобороны Российской Федерации.

Батальон ВСУ «Айдар» потерял больше половины личного состава в районе Зайцева

Уточняется, что ВС РФ ликвидировали 47 артиллерийских подразделений, а также живую силу и военную технику в 127-ми районах и несколько пунктов управления ВСУ, пишет Газета.ru.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее, по данным Минобороны РФ, в районах городов Купянск и Изюм удары пришлись по позициям добровольческого формирования «Кракен» и ещё двух бригад ВСУ. Противник потерял до 250 бойцов убитыми и более 20 единиц боевой техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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