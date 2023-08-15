ВС РФ нанесли удар предприятиям военной промышленности Украины

В сообщении говорится, что цель удара была достигнута и все назначенные объекты были поражены.

«Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

