ВС РФ нанесли удар предприятиям военной промышленности Украины

Сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности был нанесён ночью 15 августа по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что цель удара была достигнута и все назначенные объекты были поражены.

«Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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