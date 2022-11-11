Вооружённые силы РФ завершили переброску группировки на левый берег Днепра

Вооружённые силы РФ завершили переброску группировки с правого на левый берег Днепра, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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По данным ведомства, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, всем гражданским была оказана помощь в эвакуации.

«Все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено», - отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что российские соединения и воинские части заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияХерсонРоссийская АрмияВооруженные Силы РФ
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