Вооружённые силы РФ завершили переброску группировки на левый берег Днепра

По данным ведомства, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, всем гражданским была оказана помощь в эвакуации.

«Все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено», - отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что российские соединения и воинские части заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск, сообщает RT.

