Вооружённые силы РФ уничтожили два украинских склада боеприпасов

В сообщении говорится, что в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области и ДНР были уничтожены три украинские РСЗО «Град».

Также в ведомстве добавили, что в районах населённых пунктов Лозовое и Песчаное ДНР уничтожены две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США, а в районах населённых пунктов Бурлацкое ДНР и Орехов Запорожской области - две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в боях за Соледар уничтожено порядка пяти бригад Вооружённых сил Украины, сообщает RT.