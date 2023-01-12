Вооружённые силы РФ уничтожили два украинских склада боеприпасов

Два украинских склада боеприпасов в Запорожской области были поражены ударами российской авиации и артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска поразили командный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске

В сообщении говорится, что в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области и ДНР были уничтожены три украинские РСЗО «Град».

Также в ведомстве добавили, что в районах населённых пунктов Лозовое и Песчаное ДНР уничтожены две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США, а в районах населённых пунктов Бурлацкое ДНР и Орехов Запорожской области - две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в боях за Соледар уничтожено порядка пяти бригад Вооружённых сил Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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