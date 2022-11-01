Вооружённые силы РФ нарушили управление группировками ВСУ

В сообщении говорится, что в результате «было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением».

Отмечается, что действия Ворйжённых сил РФ значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий по железной дороге, нарушили производство на предприятиях украинского ВПК.

«В районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР, а также Соледар ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в военном ведомстве.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что очередная попытка прорыва украинских войск на Бериславском направлении была отбита, сообщает RT.