Вооружённые силы РФ нарушили управление группировками ВСУ
Российские военные нанесли 31 октября массированный удар высокоточным оружием по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в результате «было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением».
Отмечается, что действия Ворйжённых сил РФ значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий по железной дороге, нарушили производство на предприятиях украинского ВПК.
«В районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР, а также Соледар ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в военном ведомстве.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что очередная попытка прорыва украинских войск на Бериславском направлении была отбита, сообщает RT.
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