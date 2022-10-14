Военный эксперт объяснил, чем обернется потеря Starlink для ВСУ
Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что что потеря сервиса Starlink станет для Вооружённых сил Украины (ВСУ) катастрофой, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, благодаря спутниковому интернету украинские военные получают разведданные, организовывают сетевую связь между подразделениями и наводят на российские позиции свою артиллерию.
Он отметил, что спутниковый широкополосный интернет является лучшим способом управления войсковыми подразделениями, однако теперь ВСУ могут его лишиться.
Ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска предупредила Пентагон, что не может больше финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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