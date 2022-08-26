Военный эксперт назвал причины увеличения численности российской армии
Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин заявил, что у решения президента РФ Владимира Путина увеличить численность Вооружённых сил РФ есть как минимум две причины, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, это вступление Финляндии и Швеции в НАТО, в связи с чем появилась необходимость укрепления западных границ страны, о чём говорил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Суконкин отметил, что вторая причина - вхождение республик Донбасса в состав России, после которого корпуса ЛДНР переведут в подчинение российского оборонного ведомства.
«Мы их называем союзными силами, после вхождения территорий в состав РФ их нужно подвести под единое правовое поле и передать в подчинение Минобороны, иначе они станут фактически незаконными вооруженными формированиями», — заключил эксперт.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ была увеличена до 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих, пишут «Известия».
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