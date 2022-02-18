Военные учения под руководством Путина пройдут 19 февраля

Завтра, 19 февраля, под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе учений запустят баллистические и крылатые ракеты. Всего в учениях будут задействованы войска Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, а также военные и техника Северного и Черноморского флотов.

При этом серия учений в январе-феврале проходит во всех флотах российской армии под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Ранее колонна из 30 грузовиков с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом подразделений Западного военного округа выдвинулась в пункт постоянной дислокации после учений.

При этом в Великобритании и США ранее заявили, что не верят в отвод российских войск от границ Украины после учений. Так, Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину по итогам новых данных разведки. Карту ведомство разместило в аккаунте в Twitter.

