Военные рассказали о неактивированных минах ВСУ с посланиями

Украинские мобилизованные оставляют неактивированные мины с разными посланиями. На устройствах пишут как о желании перемирия, так и рисуют нацистскую символику. Об этом рассказал начальник инженерной службы полка группировки «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным «Кирпич», передает ТАСС.

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По его словам, мобилизованные ВСУ оставляют на мине верхнюю чеку, таким образом, не активируя ее до конца. С другой стороны устройства встречаются надписи.

«Один раз встретили - мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой". Нам очень приятно было», – отметил «Кирпич».

Бывают и другие послания, которые содержат оскорбления, угрозы или нацистскую символику.

Ранее бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу сообщил Sandboxx, что с прошлого лета Россия создала на подконтрольных ей территориях «одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории». Она включает в себя противотанковые сооружения, доты, различные заграждения, позиции артиллерии и минные поля. передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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