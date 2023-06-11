Военные рассказали о неактивированных минах ВСУ с посланиями
Украинские мобилизованные оставляют неактивированные мины с разными посланиями. На устройствах пишут как о желании перемирия, так и рисуют нацистскую символику. Об этом рассказал начальник инженерной службы полка группировки «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным «Кирпич», передает ТАСС.
По его словам, мобилизованные ВСУ оставляют на мине верхнюю чеку, таким образом, не активируя ее до конца. С другой стороны устройства встречаются надписи.
«Один раз встретили - мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой". Нам очень приятно было», – отметил «Кирпич».
Бывают и другие послания, которые содержат оскорбления, угрозы или нацистскую символику.
Ранее бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу сообщил Sandboxx, что с прошлого лета Россия создала на подконтрольных ей территориях «одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории». Она включает в себя противотанковые сооружения, доты, различные заграждения, позиции артиллерии и минные поля. передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов сообщил о тяжелых боях на востоке Запорожской области
- В США оценили перспективы контрнаступления ВСУ
- Военные рассказали о неактивированных минах ВСУ с посланиями
- Песков: У России нет даже «хлипкого фундамента» для диалога с Украиной
- Путин поздравил ОНФ с юбилеем проведения первого съезда
- В Казахстане 12 июня объявлен днем траура по погибшим при лесном пожаре
- Польша отреагировала на обвинения в причастности к атакам на «Северные потоки»
- Сальдо назначил выплаты пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС
- В Италии рассказали о состоянии Берлускони
- Шойгу вручил «Золотые Звезды» героям СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru