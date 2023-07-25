Военная делегация России во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Пхеньян, сообщили в оборонном ведомстве.

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В международном аэропорту Сунан состоялась церемония встречи делегации. Министра обороны РФ приветствовал его северокорейский коллега Кан Сун Нам.

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», - подчеркнули в Минобороны.

Лидер КНРД Ким Чен Ын ранее выразил полную поддержку России. Он назвал дружбу Москвы и Пхеньяна «ценным стратегическим имуществом» двух стран, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:КНДРМинобороны РФСергей Шойгу

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