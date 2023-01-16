Военкор Руденко опубликовал кадры ракетного удара «Аллигатора» по машине с командиром ВСУ
Репортер ВГТРК Андрей Руденко показал кадры атаки вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил России на автомобиль командира украинских войск. Видео опубликовано в Telegram-канале военкора.
СМИ: В ходе спецоперации начали применять модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Отмечается, что боевой вертолет нанес удар ракетой по внедорожнику противника.
«За этим автомобилем шла охота, именно в нем передвигался командир одного из нацистских формирований», — написал Руденко.
Ранее СМИ сообщили, что армия России начала использовать в ходе специальной военной операции модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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