Военкор Руденко опубликовал кадры ракетного удара «Аллигатора» по машине с командиром ВСУ

Репортер ВГТРК Андрей Руденко показал кадры атаки вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил России на автомобиль командира украинских войск. Видео опубликовано в Telegram-канале военкора.

СМИ: В ходе спецоперации начали применять модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»

Отмечается, что боевой вертолет нанес удар ракетой по внедорожнику противника.

«За этим автомобилем шла охота, именно в нем передвигался командир одного из нацистских формирований», — написал Руденко.

Ранее СМИ сообщили, что армия России начала использовать в ходе специальной военной операции модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
ТЕГИ:ВСУРакетный УдарУкраинаСпецоперацияВооруженные Силы РФ
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