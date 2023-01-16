Военкор Руденко опубликовал кадры ракетного удара «Аллигатора» по машине с командиром ВСУ

Доходы России от продажи нефти и газа выросли за год на почти на треть

Страховой стаж мобилизованных и военных на спецоперации будет засчитываться в двойном размере

Спасатели обнаружили чёрные ящики на месте крушения самолёта в Непале

МИД РФ заявил о предъявлении странами ЕС невыполнимых визовых требований к россиянам

Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах