Военкор: Российские военные специально замедлили взятие Артемовска

Как отметил военкор, город мог быть освобожден быстрее. Однако перед российскими военными стоит задача перемолоть резервы противника, создав перенапряжение на некоторых участках фронта и вынудив ВСУ направлять туда резервы.

По словам Хайруллина, для Киева происходящее в Артемовске стало «катастрофой».

«Любая ситуация под Артемовском для них — катастрофа. Поэтому они вынуждены бросать туда свои лучшие резервы», — отметил журналист.

Вечером 2 апреля бойцы частной военной компании «Вагнер» водрузили российский флаг на руинах администрации Артемовска, юридически город взят, пишет Ura.ru. Однако ВСУ остаются западные кварталы населенного пункта, отмечает РИА ФАН.

