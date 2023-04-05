Военкор: Российские военные специально замедлили взятие Артемовска
Российские силы специально не торопятся с взятием под контроль Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Марат Хайруллин в интервью YouTube-каналу PolitWera.
Как отметил военкор, город мог быть освобожден быстрее. Однако перед российскими военными стоит задача перемолоть резервы противника, создав перенапряжение на некоторых участках фронта и вынудив ВСУ направлять туда резервы.
По словам Хайруллина, для Киева происходящее в Артемовске стало «катастрофой».
«Любая ситуация под Артемовском для них — катастрофа. Поэтому они вынуждены бросать туда свои лучшие резервы», — отметил журналист.
Вечером 2 апреля бойцы частной военной компании «Вагнер» водрузили российский флаг на руинах администрации Артемовска, юридически город взят, пишет Ura.ru. Однако ВСУ остаются западные кварталы населенного пункта, отмечает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru