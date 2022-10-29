Власти Запорожья заявили о ликвидации бойцов ВСУ-выходцев из Чечни

«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Рогов также отметил, что в рядах противника в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.

