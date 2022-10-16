Власти Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС

«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», —отметил представитель Запорожской области.

По данным Рогова, ВСУ стянули для операции войска в район сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Там сосредоточено большое число быстроходных катеров и боевиков.

Ранее, 15 октября, Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку речного десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ 15 октября.

