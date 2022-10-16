Власти Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС

Вооруженные силы Украины поменяли план захвата Запорожской АЭС, для форсирования Днепра выбрали западную часть Каховского водохранилища Украинские войска. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости.

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«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», —отметил представитель Запорожской области.

По данным Рогова, ВСУ стянули для операции войска в район сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Там сосредоточено большое число быстроходных катеров и боевиков.

Ранее, 15 октября, Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку речного десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ 15 октября.

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ФОТО: РИА Новости
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