Власти Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС
Вооруженные силы Украины поменяли план захвата Запорожской АЭС, для форсирования Днепра выбрали западную часть Каховского водохранилища Украинские войска. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости.
«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», —отметил представитель Запорожской области.
По данным Рогова, ВСУ стянули для операции войска в район сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Там сосредоточено большое число быстроходных катеров и боевиков.
Ранее, 15 октября, Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали подготовку речного десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ 15 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+12 354 / сут.
Умерли
389 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+18 441 / сут.
- Власти Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС
- Ответ США не будет зависеть от масштаба применения ядерного оружия РФ
- Врачи назвали способы избавиться от фобий
- Украинские националисты разрушили с помощью HIMARS храм в херсонском Бериславе
- Стремоусов: Россия «поставит мат» Украине уже зимой
- В Белоруссию прибыла из России авиационная часть общей группировки войск
- Минобороны РФ: Уничтожено более 350 украинских военных
- В Белоруссии предотвратили серию терактов, задержали подозреваемых в диверсии
- Прожить без российского газа. Евросоюз может лишиться топлива из-за потолка цен
- В Венгрии рассчитывают на изменение политики санкций против России после консультаций ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru